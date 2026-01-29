Diez trabajadores mineros fueron secuestrados en Concordia; Fiscalía ya investiga

Concordia, Sinaloa (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó que investiga la desaparición de 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia, hechos que la empresa afectada ha calificado como un secuestro.

De acuerdo con la autoridad estatal, fue el pasado 24 de enero cuando el apoderado legal de la empresa Vizsla Silver Corp presentó la denuncia por la desaparición de diez de sus trabajadores, por lo que se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

La Fiscalía informó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se estableció una coordinación interinstitucional con autoridades estatales y federales, con el objetivo de llevar a cabo la búsqueda de los trabajadores mineros.

Como parte de las acciones implementadas, el 27 de enero se realizó un cateo, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre los resultados de esta diligencia.

Por su parte, la empresa Vizsla Silver Corp sostuvo que se trató de un secuestro, y aseguró que su prioridad es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas, por lo que determinó suspender temporalmente ciertas actividades en el sitio minero y en sus alrededores como medida preventiva.

Identifican a los trabajadores secuestrados

De acuerdo con información publicada por el medio Río Doce, las personas privadas de la libertad son ingenieros y proveedores de seguridad, quienes fueron secuestrados en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia.