Diez mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EE.UU.: SRE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que diez ciudadanos mexicanos han muerto mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, desde el inicio de las redadas migratorias en enero de este año.
El anuncio fue hecho por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quienes lamentaron profundamente los fallecimientos y reiteraron el compromiso del gobierno mexicano con la defensa de los derechos de sus connacionales en el exterior.
De acuerdo con las autoridades, cada uno de los casos presenta circunstancias distintas. Algunos de los mexicanos fallecidos padecían enfermedades crónicas previas; se han registrado también casos de suicidio, uno de ellos en Dallas, Texas, y otro fallecimiento ocurrió tras un ataque de francotirador. Además, se reportó un incidente en Chicago donde un migrante mexicano murió a manos de agentes de ICE, y el caso más reciente tuvo lugar este viernes en San Bernardino, California.
“Se han presentado 13 notas diplomáticas por estos hechos para dejar claro que nosotros estamos defendiendo a nuestros connacionales y dejamos en claro la solicitud para el esclarecimiento de los hechos”, declaró Roberto Velasco.
Desde el 20 de enero hasta el 23 de octubre, las autoridades migratorias estadounidenses han llevado a cabo 169 operativos de ICE, durante los cuales fueron detenidos 2 mil 380 mexicanos. En total, 116 mil 320 personas mexicanas han sido repatriadas en lo que va del año, ya sea por decisión propia o con asistencia consular del gobierno mexicano.
Aunque estas cifras reflejan la magnitud de las acciones migratorias en EE.UU., también han encendido alertas en organismos defensores de derechos humanos, al evidenciar posibles fallas en los protocolos de detención y atención médica de ICE.
Sobre la reciente postura del presidente estadounidense Donald Trump respecto a suspender negociaciones con Canadá en materia comercial, el canciller De la Fuente aclaró que México continuará con su participación activa en las mesas de diálogo sobre el T-MEC, priorizando el entendimiento.
“Cada país decide su estrategia, nosotros estamos en lo nuestro. México siempre opta por el diálogo”, puntualizó el secretario de Relaciones Exteriores.
La Cancillería ha reiterado su compromiso de brindar asistencia legal, consular y diplomática a los mexicanos afectados por la política migratoria estadounidense, al tiempo que exige transparencia y rendición de cuentas por cada fallecimiento.
