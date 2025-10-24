Diez mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EE.UU.: SRE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que diez ciudadanos mexicanos han muerto mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, desde el inicio de las redadas migratorias en enero de este año.

El anuncio fue hecho por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quienes lamentaron profundamente los fallecimientos y reiteraron el compromiso del gobierno mexicano con la defensa de los derechos de sus connacionales en el exterior.

De acuerdo con las autoridades, cada uno de los casos presenta circunstancias distintas. Algunos de los mexicanos fallecidos padecían enfermedades crónicas previas; se han registrado también casos de suicidio, uno de ellos en Dallas, Texas, y otro fallecimiento ocurrió tras un ataque de francotirador. Además, se reportó un incidente en Chicago donde un migrante mexicano murió a manos de agentes de ICE, y el caso más reciente tuvo lugar este viernes en San Bernardino, California.