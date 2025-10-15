DiDi confirma caída nacional de la app y promete solución durante el día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que usuarios en redes sociales reportaran desde temprano fallas para acceder a la aplicación de transporte DiDi, la empresa confirmó esta mañana que su sistema sufrió una "inesperada caída".
A través de su cuenta oficial de Instagram (@didi_mexico), la plataforma publicó un comunicado en el que informa que sus equipos técnicos ya están trabajando de manera urgente para resolver el problema.
“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de DiDi. Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día”, se lee en el mensaje oficial.
La falla afectó a usuarios tanto del servicio de transporte como a socios conductores, quienes durante las primeras horas de la mañana reportaron que la aplicación no cargaba, incluso con buena conexión a internet o tras reinstalarla.
En plataformas como Downdetector se dispararon los reportes de fallas desde las 06:00 horas, principalmente en lo referente a problemas de conexión al servidor y de inicio de sesión. Aunque Uber también presentó reportes menores de fallas, la afectación fue más crítica en DiDi.
rmr