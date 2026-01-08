Dictan prisión preventiva a exfuncionario ligado a García Luna por peculado y lavado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su posible implicación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal expuso que Gómez García habría desviado recursos del sistema penitenciario federal mediante contratos con empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado por delitos similares en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el entonces funcionario firmó contratos de servicios penitenciarios que presuntamente beneficiaron a empresas vinculadas al círculo cercano de García Luna.
La defensa del imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional para recabar pruebas a su favor, por lo que será en los próximos días cuando el juez determine su situación jurídica.
Eduardo Gómez García fue capturado en el estado de Puebla por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con base en labores de inteligencia y en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
El exfuncionario fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país.
mrh