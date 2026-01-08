Dictan prisión preventiva a exfuncionario ligado a García Luna por peculado y lavado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su posible implicación en delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal expuso que Gómez García habría desviado recursos del sistema penitenciario federal mediante contratos con empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado por delitos similares en Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el entonces funcionario firmó contratos de servicios penitenciarios que presuntamente beneficiaron a empresas vinculadas al círculo cercano de García Luna.