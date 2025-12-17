Dictan 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco por ordenar asesinato de funcionarios

El caso forma parte de la Operación “Enjambre”, una operación conjunta realizada por la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Guardia Nacional. A través de esta operación, se han detenido a más de 60 personas vinculadas con delitos graves relacionados con el crimen organizado en la región.

La sentencia se dictó luego de que la autoridad judicial determinara que la exalcaldesa ordenó el homicidio con el propósito de controlar la administración municipal. Además de la pena de prisión, se le impuso el pago de una multa de reparación de daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima.

María Elena Martínez Robles fue detenida en noviembre de 2024, y tras un juicio penal, se comprobó su participación en el crimen. La exfuncionaria también será inhabilitada para ocupar cargos públicos en el futuro.

rmr