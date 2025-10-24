‘Diario de una Transición Histórica’: Sheinbaum lanza libro con portada junto a AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su conferencia matutina de este viernes 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó oficialmente su nuevo libro titulado Diario de una Transición Histórica.
“Ya lo van a poder encontrar, Diario de una Transición Histórica, en las librerías”, anunció la mandataria, al destacar que el texto reúne reflexiones y apuntes escritos durante el proceso de transición presidencial.
La obra —editada por Planeta— recopila notas personales, experiencias políticas y testimonios que Sheinbaum documentó desde su elección como presidenta hasta su llegada al Palacio Nacional, ofreciendo una mirada íntima sobre los retos, decisiones y emociones que marcaron ese periodo clave en la historia reciente de México.
“Lo empecé a escribir desde la transición. Ya tenía apuntes desde entonces y lo entregamos, ya corregido, a la editorial hace mes y medio”, explicó la presidenta.
La portada del libro muestra una fotografía de Sheinbaum junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reforzando visualmente la narrativa de continuidad con la Cuarta Transformación.
BCT