‘Diario de una Transición Histórica’: Sheinbaum lanza libro con portada junto a AMLO

La obra —editada por Planeta— recopila notas personales, experiencias políticas y testimonios que Sheinbaum documentó desde su elección como presidenta hasta su llegada al Palacio Nacional, ofreciendo una mirada íntima sobre los retos, decisiones y emociones que marcaron ese periodo clave en la historia reciente de México.

“Lo empecé a escribir desde la transición. Ya tenía apuntes desde entonces y lo entregamos, ya corregido, a la editorial hace mes y medio”, explicó la presidenta.

La portada del libro muestra una fotografía de Sheinbaum junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reforzando visualmente la narrativa de continuidad con la Cuarta Transformación.

BCT