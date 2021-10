"Di la instrucción para que se revelara todo sobre Ayotzinapa”: AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que dio la orden para que se diera a conocer el expediente con la transcripción de las conversaciones entre presuntos delincuentes y la policía de Iguala, esto respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

“Sí, hay la voluntad de transparentar todo, que se conozcan los archivos de todas las instituciones, esa es la instrucción que he dado, por eso el decreto (Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990) y en el caso de Ayotzinapa lo mismo. Tan es así, que por eso es esta inconformidad. Porque di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada para que quedara claro que no somos iguales”, refirió AMLO respecto a la inconformidad que han mostrado familiares de los desaparecidos sobre la supuesta falta de transparencia en el caso.