DHL se consolida en el AIFA y descarta volver al AICM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa de paquetería DHL Express México reafirmó su compromiso con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y descartó completamente regresar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con la revista Expansión, el CEO de DHL México, Antonio Arranz, fue contundente al respecto:

“Regresar al AICM, ni de locos, porque ¿cómo metes 10,000 metros cuadrados en 1,500? Que alguien me explique cómo se puede hacer. [...] ¿Y para qué, si ya estamos muy bien?”.

DHL operaba en el AICM con apenas 1,500 metros cuadrados, espacio insuficiente para sus operaciones actuales. Desde 2020, la empresa buscaba crecer, y encontró esa oportunidad con la apertura del AIFA. Actualmente, cuentan con un almacén de 10,000 metros cuadrados y tres vuelos diarios.

“Estamos muy contentos porque esto nos permite recibir tres aviones: uno lechero, que viene de Panamá, Guatemala y México, y dos de Cincinnati. [...] Estar muy cerca del AIFA nos da una conectividad bastante interesante”, explicó Arranz.

Gracias a esta estrategia, México se ha consolidado como uno de los 10 países clave en la red global de DHL. El AIFA se ha convertido en un nodo logístico esencial, facilitando conexiones tanto nacionales como internacionales.

La cercanía con su hub doméstico —ubicado al norte de la Ciudad de México— ha mejorado significativamente los tiempos de entrega y distribución.

Actualmente, DHL tiene una concesión de 10 años en el AIFA, con posibilidad de renovarla tres años antes de su vencimiento. Sin embargo, ya han planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum su intención de ampliarla a 20 años.

“¿Por qué queremos 20 años? Porque ahorita operamos con tres aviones, pero muy probablemente el siguiente paso será otro. [...] Vas creciendo hasta tener el tamaño suficiente para traer un 747, que son 100 toneladas; ese ya es muy, muy grande”, adelantó Arranz.