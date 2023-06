Devuelve Issste la vista a 500 derechohabientes en Jornada Quirúrgica Oftálmica

Celia Cervantes Lee, pensionada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, agradeció al Issste y al personal de la Clínica Churubusco por devolverle la vista al ser intervenida por cataratas.

Antes de entrar a la revisión de su operación, comentó: “Me hicieron el favor de llamarme y me dieron la sorpresa de que me iban a operar de cataratas en un programa que hay, y además me iban a dar el lente. Me han tratado muy bien. Me fue muy bien en mi cirugía”.

Luego de salir de la cita de seguimiento, expresó: “Me han tratado todos perfectamente. Porque le voy a decir una cosita: Así como hablan mal del Issste, de la seguridad social, hay que hablar lo bueno y yo estoy muy agradecida con el instituto por esto y por muchas cosas más”.