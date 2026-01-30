Deuda pública de México sube a 53.6 % del PIB al cierre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deuda pública neta de México se ubicó en 53.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025, cifra superior al 52.4 % registrado en 2024, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025, el Gobierno federal reportó una deuda neta total de 18.95 billones de pesos, lo que representa un incremento de más de 2 % respecto a los 17.55 billones de pesos registrados un año antes.

La dependencia precisó que este monto excluye el efecto del apoyo extraordinario a Petróleos Mexicanos (Pemex) para el pago de facturas a proveedores, el cual fue canalizado mediante un fondo administrado por Banobras por 192 mil millones de pesos.

Hacienda destacó que el nivel de endeudamiento registrado durante 2025 permitió preservar el grado de inversión del país ante las principales agencias calificadoras y mantener condiciones favorables de acceso al financiamiento.

Aumentan ingresos; baja el gasto

El reporte también mostró un crecimiento interanual real de 2.5 % en los ingresos presupuestarios, los cuales ascendieron a 7.98 billones de pesos.

Según la SHCP, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 15.1 % del PIB, resultado del combate a la evasión fiscal y de los esfuerzos por ampliar la base tributaria, particularmente en el sector de comercio exterior.

En términos reales, los ingresos tributarios crecieron 4.1 %, impulsados principalmente por un aumento del 37 % en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del 37 % en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras que los ingresos por Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) avanzaron 2.9 %.

En contraste, el gasto neto del sector público registró una reducción de 1.8 % frente a 2024, al ubicarse en 9.34 billones de pesos.

Crecimiento económico por debajo de lo esperado

Las cifras se dieron a conocer luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informara que el PIB de México creció 0.5 % al cierre de 2025, por debajo del rango estimado por el propio Gobierno, que oscilaba entre 1.5 % y 2.3 %.

Al respecto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, subrayó que el desempeño económico resulta relevante al considerar que México evitó un escenario recesivo, pese a un entorno internacional adverso.

“Este resultado refleja la solidez de la demanda interna, favorecida por el crecimiento de los salarios reales, el bajo desempleo y la red de protección que brindan los programas sociales”, afirmó el funcionario.

mrh