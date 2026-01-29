Deuda de Salinas: primer abono de 10 mil mdp ya llegó al SAT; el resto, en 18 pagos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, realizó un primer pago de más de 10 mil 400 millones de pesos, monto que fue ingresado este jueves a la Tesorería de la Federación, como parte del cumplimiento de una deuda fiscal de varios años.
En una tarjeta informativa, el SAT precisó que el monto total del adeudo asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de los cuales ya fue cubierta una tercera parte en efectivo. El resto será saldado en 18 pagos conforme a lo establecido en acuerdos judiciales y con base en los beneficios que permite el Código Fiscal de la Federación.
Este caso ha sido uno de los más señalados por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, quien en repetidas ocasiones ha reafirmado su postura de cero tolerancia a la evasión fiscal y trato igualitario ante la ley. El cumplimiento parcial por parte de Grupo Salinas representa un avance significativo en esa línea política.
Cabe recordar que el propio Grupo Salinas emitió un comunicado horas antes, asegurando que con este pago concluyen más de 20 años de litigios fiscales, tras asegurar que sus empresas han cubierto más de 300 mil millones de pesos en contribuciones a lo largo de dos décadas.
