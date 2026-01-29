Deuda de Salinas: primer abono de 10 mil mdp ya llegó al SAT; el resto, en 18 pagos

En una tarjeta informativa, el SAT precisó que el monto total del adeudo asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de los cuales ya fue cubierta una tercera parte en efectivo. El resto será saldado en 18 pagos conforme a lo establecido en acuerdos judiciales y con base en los beneficios que permite el Código Fiscal de la Federación.