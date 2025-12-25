Detienen en Veracruz al periodista Rafael León; lo acusan de terrorismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención del periodista Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, Veracruz, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, luego de que se le imputaran presuntos delitos como “terrorismo” y encubrimiento por favorecimiento.
La aprehensión ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo exacto de la detención, versiones preliminares indican que podría estar relacionada con su labor como reportero de nota roja en la entidad.
La organización internacional Artículo 19 documentó el caso e hizo un llamado público a la Fiscalía para que “respete el debido proceso y se abstenga de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión”.
Por su parte la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE), de la que León Segovia forma parte, emitió un comunicado exigiendo la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, con el fin de investigar si esta privación de la libertad está relacionada con su trabajo informativo.
“Nos pronunciamos enérgicamente en contra de cualquier forma de persecución política y judicial que atente contra el derecho a la libertad de expresión y reprima la labor periodística”, señaló el gremio en su posicionamiento.
Las organizaciones reiteraron la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de Rafael León y exigieron transparencia en el proceso judicial que enfrenta. Hasta ahora, la FGE no ha emitido un posicionamiento oficial que esclarezca las razones detrás de su detención.
mrh