Detienen en Veracruz al periodista Rafael León; lo acusan de terrorismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La detención del periodista Rafael León Segovia en Coatzacoalcos, Veracruz, ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, luego de que se le imputaran presuntos delitos como “terrorismo” y encubrimiento por favorecimiento.

La aprehensión ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente el motivo exacto de la detención, versiones preliminares indican que podría estar relacionada con su labor como reportero de nota roja en la entidad.

La organización internacional Artículo 19 documentó el caso e hizo un llamado público a la Fiscalía para que “respete el debido proceso y se abstenga de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión”.