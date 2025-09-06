Detienen en Tampico a directivos y funcionarios por robo de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, durante un operativo en Tampico, Tamaulipas, fueron detenidos empresarios y servidores públicos relacionados con el robo de combustible.

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que en el operativo también fueron asegurados 10 millones de litros de hidrocarburo en marzo pasado.