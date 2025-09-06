Detienen en Tampico a directivos y funcionarios por robo de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, durante un operativo en Tampico, Tamaulipas, fueron detenidos empresarios y servidores públicos relacionados con el robo de combustible.
De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que en el operativo también fueron asegurados 10 millones de litros de hidrocarburo en marzo pasado.
Según cifras del Gobierno de México, hasta la fecha se han recuperado 7 millones de litros de combustible robado, valuados en 128 millones de pesos. Asimismo, se han detenido 320 personas, deshabilitado 4 mil 252 tomas clandestinas y asegurado 134 inmuebles que funcionaban como centros de acopio.
El robo de combustible, conocido como huachicol, sigue siendo un problema nacional. Pemex reportó pérdidas por más de 75 mil millones de pesos entre 2019 y 2024, mientras que en 2024 las extracciones ilícitas generaron un perjuicio de 56 millones de pesos diarios.
La Onexpo, organismo que agrupa a expendedores de combustibles, estima que hasta el 30% del hidrocarburo que se comercializa en el país podría tener origen ilegal.
El Gobierno federal ha identificado células delictivas en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro, y ha reportado que en el ducto Tula-Salamanca el robo disminuyó en 23% gracias a los operativos.
