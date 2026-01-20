Detienen en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, operador financiero de grupo criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, autoridades federales detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, identificado como uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.

La captura fue realizada por elementos de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, durante un operativo efectuado en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial, el detenido fungía como jefe de células vinculadas con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades, así como tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.