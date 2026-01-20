Detienen en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, operador financiero de grupo criminal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, autoridades federales detuvieron a José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, identificado como uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo.
La captura fue realizada por elementos de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, durante un operativo efectuado en el estado de Tamaulipas.
De acuerdo con información oficial, el detenido fungía como jefe de células vinculadas con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades, así como tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.
Las autoridades informaron que José Ignacio “N” cuenta con una orden de arresto vigente en el Distrito Sur de Texas, por los delitos de conspiración, distribución y contrabando de drogas, además de la operación de una empresa criminal.
Durante su detención se aseguraron dos armas largas, así como cartuchos y cargadores. Las autoridades señalaron que esta acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera del grupo delictivo, lo que contribuye al fortalecimiento de la seguridad en la región.
BCT