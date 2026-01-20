Detienen en Sinaloa a dos estadounidenses buscados por delitos graves en su país

Mazatlán, Sinaloa (MiMorelia.com).- Autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Sinaloa a Joshua Jacob y Raymond Eugene, dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por autoridades de Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.
La información fue dada a conocer a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde se detalló que ambos sujetos son requeridos por autoridades del estado de Montana, por su presunta responsabilidad en diversos delitos.
Entre las acusaciones que enfrentan se encuentran:
Conspiración para distribuir sustancias controladas
Posesión de una metralleta
Participación en un crimen violento vinculado con drogas
Violación a la libertad condicional
El Gabinete de Seguridad precisó que las detenciones se realizaron en el municipio de Mazatlán, como resultado de un operativo en el que participaron elementos de distintas dependencias federales:
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
Secretaría de Marina (Semar)
Fiscalía General de la República (FGR)
Instituto Nacional de Migración (INM)
De acuerdo con la información oficial, las capturas fueron posibles gracias a labores de inteligencia y al intercambio de información con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Como resultado de esta colaboración, las autoridades mexicanas lograron ubicar a Joshua Jacob y Raymond Eugene en calles de Mazatlán y confirmaron que coincidían con las características de las personas requeridas por autoridades estadounidenses.
El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones consolidan la cooperación internacional y contribuyen al fortalecimiento de la seguridad tanto de México como de Estados Unidos.
