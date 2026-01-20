Detienen en Sinaloa a dos estadounidenses buscados por delitos graves en su país

Mazatlán, Sinaloa (MiMorelia.com).- Autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Sinaloa a Joshua Jacob y Raymond Eugene, dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por autoridades de Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

La información fue dada a conocer a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde se detalló que ambos sujetos son requeridos por autoridades del estado de Montana, por su presunta responsabilidad en diversos delitos.

Entre las acusaciones que enfrentan se encuentran:

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Posesión de una metralleta

Participación en un crimen violento vinculado con drogas

Violación a la libertad condicional

Operativo en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad precisó que las detenciones se realizaron en el municipio de Mazatlán, como resultado de un operativo en el que participaron elementos de distintas dependencias federales: