Detienen en Nayarit a "Layín", exalcalde que confesó haber robado poquito

Recodemos que fue en 2014, antes de convertirse en presidente municipal cuando Layín estuvo envuelto en polémica tras aceptar que sí había robado, "pero poquito".

"Me han criticado mucho que a mí me gusta el dinero, ¿a quién no le gusta, ¿qué le robé a la presidencia? Sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre... nomás una rasuradita" fue la declaración.

