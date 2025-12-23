Detienen en Jalisco a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias El 7, y a Mario Lindoro Elenes, conocido como El Niño, identificados como cuñado y suegro, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
De acuerdo con información oficial, ambos sujetos fueron señalados como operadores financieros del líder de la facción criminal conocida como Los Chapitos. Al momento de su captura, las autoridades aseguraron diversas dosis de droga, además de armas y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.
La detención se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Ejército Mexicano, luego de que se obtuvieron órdenes de cateo para dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se tenía identificado que se resguardaban ambos individuos.
Como resultado de la ejecución de los mandamientos judiciales, las fuerzas federales aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas cortas, cartuchos útiles, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo.
La SSPC informó que a los detenidos, de 44 y 69 años de edad, se les leyeron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado, quien determinará su situación jurídica. Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad nacional con apego a los derechos humanos.
