Detienen en Jalisco a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en el municipio de Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias El 7, y a Mario Lindoro Elenes, conocido como El Niño, identificados como cuñado y suegro, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con información oficial, ambos sujetos fueron señalados como operadores financieros del líder de la facción criminal conocida como Los Chapitos. Al momento de su captura, las autoridades aseguraron diversas dosis de droga, además de armas y otros objetos relacionados con actividades ilícitas.

La detención se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Ejército Mexicano, luego de que se obtuvieron órdenes de cateo para dos domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se tenía identificado que se resguardaban ambos individuos.