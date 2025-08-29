Detienen en Guerrero a uno de los más buscados por EE.UU.; será extraditado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Como parte de una acción conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses, fue detenido Gabriel Pichardo Calixto, señalado como uno de los criminales más buscados por el gobierno de Estados Unidos y con orden de extradición vigente, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La captura ocurrió en el municipio de Ometepec, Guerrero, tras labores de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Gabriel “N” era buscado por la agencia U.S. Marshal del gobierno norteamericano por su presunta participación en los delitos de feminicidio, robo y por disponer de forma indebida de recursos o valores de clientes de instituciones financieras, además de estar catalogado como un generador de violencia.

De acuerdo con el reporte oficial, su localización se logró gracias a información de cooperación internacional que señalaba su presencia en la colonia Barrio de San José, en Ometepec. Durante un recorrido de seguridad, los elementos federales identificaron al sujeto, le marcaron el alto, confirmaron su identidad y procedieron a su detención.

Posteriormente, se le leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica conforme al proceso de extradición.