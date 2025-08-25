Detienen en Colima a "El Chalamán", presunto operador criminal buscado por EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Luis "N", alias "El Chalamán" e identificado como uno de los principales operadores de un grupo criminal, fue detenido en el estado de Colima por autoridades mexicanas, en cumplimiento de una orden provisional de detención con fines de extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido este lunes, en el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).