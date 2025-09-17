Detienen en Chicago a 11 inmigrantes con antecedentes criminales; 9 son mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó sobre la detención de 11 inmigrantes con antecedentes criminales durante la llamada "Operación Midway Blitz", llevada a cabo en la ciudad de Chicago. Nueve de los detenidos son de nacionalidad mexicana.
El operativo, según detalló el DHS, forma parte de los esfuerzos federales para enfrentar delitos graves cometidos por personas indocumentadas en estados que han adoptado políticas de “santuario”, como Illinois.
La operación fue nombrada en honor a Katie Abraham, una ciudadana fallecida en un accidente vehicular provocado por un inmigrante en estado de ebriedad. Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló:
“El presidente Trump ha sido claro: si los políticos no priorizan la seguridad de sus ciudadanos, esta administración lo hará. Hoy estamos dejando claro que no vamos a retroceder”.
Entre los detenidos figuran personas con historial de delitos graves, como asesinato, agresión sexual, violencia doméstica, narcotráfico, entre otros cargos. Algunos ya tenían órdenes de deportación vigentes.
Christian Alejandro Lopez-Cervantes (México): Asalto grave y reingreso ilegal.
Aldo Salazar-Bahena (México): Condenado por asesinato.
Rosalio Pelayo-Salgado (México): Ocho DUIs, robo de vehículo y delitos relacionados con drogas.
Jean Carlos Aranda González (Colombia): Tráfico de drogas y resistencia a la autoridad.
Luis Carrasquel-Hernández (Venezuela): Asalto y delitos con armas.
Los otros detenidos también enfrentan cargos como violencia doméstica, uso ilícito de armas, y agresiones sexuales. ICE (Immigration and Customs Enforcement) será la agencia responsable de los procesos migratorios respectivos.
Paralelamente al operativo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó haber recibido más de 150,000 solicitudes de ciudadanos estadounidenses interesados en integrarse a la agencia.
Hasta el momento, se han emitido más de 18,000 ofertas tentativas de trabajo, con incentivos de hasta 50 mil dólares en bonos de contratación. La campaña ha sido presentada como un “llamado patriótico” para reforzar la seguridad interna del país.
mrh