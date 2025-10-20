Cae ‘El Pantano’, presunto homicida de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Se trata de Rigoberto López Mendoza, alias "El Pantano", quien presuntamente era el encargado del cobro de extorsiones a los limoneros en Apatzingán.

Según una nota de El Universal, las fuerzas federales lo retuvieron a 10 horas del asesinato de Bernardo Bravo, quien presentaba señales de tortura.

La mañana de este lunes, Bernardo Bravo fue localizado sin vida, por lo que las fuerzas federales y estatales realizaron un despliegue operativo para ubicar a los responsables.

Hasta este momento, "El Pantano", quien portaba tres credenciales —dos licencias de conducir y otra de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán— al momento de su detención, es uno de los presuntos responsables del asesinato del líder limonero.

