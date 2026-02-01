Detienen a tres colombianos por robo tras cita en Grindr, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres ciudadanos colombianos fueron detenidos en la Ciudad de México luego de ser identificados como presuntos responsables de un robo a un hombre al que contactaron mediante una aplicación de citas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al momento de su detención los sujetos portaban dosis de aparente marihuana, teléfonos celulares, pasaportes y credenciales colombianas.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hombres utilizaban la app Grindr para contactar a otros varones, acordaban encuentros en sus domicilios y, presuntamente, los drogaban para después sustraer objetos de valor.

En este caso, la víctima relató que tras recibir a los agresores en su departamento, ubicado en la colonia Polanco Segunda Sección, se quedó dormido y al despertar notó la ausencia de dinero y tres relojes de alta gama.