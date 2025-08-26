Detienen a sujeto que amenazó con cuchillo a pasajeras en el Metro CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Momentos de tensión vivieron usuarias del Metro capitalino, luego de que un hombre armado con una navaja amenazara a varias pasajeras dentro de un vagón de la Línea 8, a la altura de la estación Santa Anita.

Las mujeres, al percatarse del peligro, activaron la palanca de emergencia del tren, lo que permitió una respuesta inmediata por parte del personal de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC). El presunto agresor, un hombre de aproximadamente 35 años, fue detenido sin que se reportaran personas lesionadas.

La situación fue confirmada por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, a través de redes sociales, donde destacó la valentía de las pasajeras y la eficacia del protocolo de emergencia.