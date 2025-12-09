Detienen a presunto implicado en muerte del regidor Brayan Vicente en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, en un departamento de la colonia Tabacalera en la Ciudad de México, autoridades capitalinas informaron la detención de un probable responsable, quien habría estado con la víctima horas antes de su fallecimiento.

El hallazgo se realizó el pasado 7 de diciembre en un inmueble ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma. De acuerdo con reportes policiales, el joven político de 30 años de edad fue encontrado sin signos vitales en el interior del departamento que había rentado temporalmente.