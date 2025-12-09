Detienen a presunto implicado en muerte del regidor Brayan Vicente en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, en un departamento de la colonia Tabacalera en la Ciudad de México, autoridades capitalinas informaron la detención de un probable responsable, quien habría estado con la víctima horas antes de su fallecimiento.
El hallazgo se realizó el pasado 7 de diciembre en un inmueble ubicado sobre avenida Paseo de la Reforma. De acuerdo con reportes policiales, el joven político de 30 años de edad fue encontrado sin signos vitales en el interior del departamento que había rentado temporalmente.
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, donde identificaron a dos sujetos que ingresaron al domicilio junto con el regidor y que posteriormente salieron del lugar sin él. Esta pista fue clave para el avance de la investigación.
A través del sistema de geolocalización del celular del occiso, los uniformados dieron con un vehículo gris que coincidía con las características observadas en los videos. El automóvil fue ubicado el lunes en calles de la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
Tras una revisión preventiva, se aseguró al conductor —un hombre de 20 años de edad—, a quien se le encontró en posesión de 31 dosis de marihuana, una bolsa con posible crystal, tres teléfonos celulares de alta gama y cuatro tarjetas bancarias. Además, las autoridades confirmaron que su vestimenta y características físicas coincidían con las imágenes registradas.
El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, la carpeta de investigación sigue abierta para esclarecer la causa de muerte del regidor, quien en vida fue reconocido por su activismo a favor de los derechos LGBTIQ+ y causas juveniles.
La Fiscalía capitalina continúa con la revisión de cámaras y peritajes forenses, mientras se espera el resultado de la necropsia para determinar con precisión cómo ocurrió el deceso. No se descarta que haya más personas implicadas en el caso.
