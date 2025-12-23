Detienen a presunto homicida en Chilpancingo; investigan ejecución de funcionario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, fue detenido Francisco “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de Raymundo Cabrera Díaz, quien se desempeñaba como Coordinador Regional del programa IMSS-Bienestar en Tlacotepec, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado que, tras el crimen cometido el pasado 21 de diciembre de 2025, se desplegó un dispositivo de seguridad que incluyó patrullajes, filtros de revisión y labores de inteligencia, lo que permitió ubicar y capturar al sospechoso en la ciudad de Chilpancingo.

De acuerdo con la FGE, Francisco “N” ya contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, en un caso distinto, cometido en agravio de una mujer identificada como Esther “N”. Al momento de su detención, dicha orden judicial también fue cumplimentada.