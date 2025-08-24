Detienen a pareja por abandonar a bebé en calles de la CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja fue detenida en la Ciudad de México tras ser identificada como la presunta responsable de abandonar a un bebé de aproximadamente un mes de nacido en la vía pública, en la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

El hallazgo del menor ocurrió en la avenida Jalisco, luego de que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina recibieran el reporte y solicitaran servicios médicos para verificar el estado del infante.

Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia en la zona, se logró identificar a una mujer que deambulaba nerviosamente con el bebé en brazos antes del abandono. Las grabaciones mostraron que la mujer, junto con un hombre, abordó el Metro en la estación Tacubaya tras dejar al menor sobre una banqueta.

A través de recorridos de vigilancia fija, móvil y discreta, agentes ubicaron a la mujer portando la misma ropa con la que había sido captada por las cámaras. Fue interceptada horas después en compañía de un hombre, durante una entrevista en la que admitieron haber dejado al menor en la calle la madrugada del sábado.

Ambos, identificados como María Nicolasa, de 25 años, y Francisco Rea, de 26 (según fuentes extraoficiales en redes sociales), fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.