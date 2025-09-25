Detienen a mujer señalada de arrojar a su bebé recién nacida a un canal de aguas negras, en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó la detención de Jocelyne Siomara “N”, presunta responsable de abandonar el cuerpo sin vida de su hija recién nacida en un canal de aguas residuales en el municipio de El Salto.
El arresto se llevó a cabo el pasado miércoles, en un domicilio de la colonia Gastronómica del municipio de Chapala, como parte de un operativo de búsqueda y localización encabezado por elementos de la Vicefiscalía Regional en Investigación, con sede en dicha localidad.
De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de la recién nacida fue localizado el 20 de septiembre, envuelto en bolsas plásticas, en el canal ubicado en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto. La menor no presentaba signos vitales.
Tras reunir los datos de prueba necesarios, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de la mujer —señalada como madre de la víctima— por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, así como por otros delitos vinculados con la desaparición de personas.
La orden fue emitida por el Juzgado Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial, con sede en Chapala. Jocelyne “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial, donde permanecerá en custodia en espera del desarrollo de su proceso legal.
