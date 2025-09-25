Detienen a mujer señalada de arrojar a su bebé recién nacida a un canal de aguas negras, en Jalisco

El arresto se llevó a cabo el pasado miércoles, en un domicilio de la colonia Gastronómica del municipio de Chapala, como parte de un operativo de búsqueda y localización encabezado por elementos de la Vicefiscalía Regional en Investigación, con sede en dicha localidad.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo de la recién nacida fue localizado el 20 de septiembre, envuelto en bolsas plásticas, en el canal ubicado en la colonia Las Pintas, en el municipio de El Salto. La menor no presentaba signos vitales.