Detienen a mexicano con droga oculta en carga de brócoli al intentar cruzar a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ciudadano mexicano fue detenido en la frontera de Estados Unidos al intentar ingresar al país con una carga de droga oculta en un envío comercial de brócoli fresco.

El hecho fue informado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a través de sus redes sociales. Los oficiales del Puerto de Entrada de Hidalgo, Texas, realizaron una inspección de rutina, donde un perro K9 alertó sobre posibles narcóticos en el vehículo.

Al revisar el cargamento, las autoridades descubrieron más de 346 libras (poco más de 150 kilos) de cocaína escondidas en paquetes envueltos en plástico y cinta adhesiva, disimulados entre las piezas de brócoli.

La droga estaba cuidadosamente oculta, lo que hacía más difícil su detección. Aunque el valor de la incautación no fue revelado, se estima que la cantidad confiscada tendría un alto valor en el mercado ilegal.