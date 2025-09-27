Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole por cirugía estética que le causó la muerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de Durango confirmó este sábado la detención de Paloma Yasmín Escobedo, madre de la adolescente Paloma Nicole, y del cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, padrastro de la menor, señalado por haber realizado la cirugía estética que provocó la muerte de la joven de 14 años.
El procedimiento, que incluía implantes mamarios y lipoescultura, se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en la Clínica Santa María. La autorización fue firmada únicamente por la madre de la adolescente, sin el consentimiento del padre, Carlos Said Arellano, quien denunció el caso tras descubrir las cicatrices en el cuerpo de su hija durante el velorio.
De acuerdo con la investigación oficial, la menor falleció el 20 de septiembre, ocho días después de la cirugía, a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, complicaciones que estarían relacionadas con el procedimiento quirúrgico.
El primer certificado de defunción señalaba como causa “enfermedad”, lo que levantó sospechas de un posible encubrimiento y dio pie a la investigación penal.
La madre enfrenta cargos por omisión de cuidados y por haber puesto en riesgo a su hija, mientras que el cirujano y padrastro de la menor será procesado por posible mala praxis médica y homicidio culposo.
Hasta el 24 de septiembre, ninguno de los dos había sido localizado, lo que generó inquietud entre la sociedad y la familia de la víctima, especialmente porque Rosales Galindo es hijo de un exmagistrado en Durango, lo que alimentó temores de impunidad.
La Clínica Santa María, donde se realizó la cirugía, también está bajo revisión. Aunque contaba con permisos en regla, las autoridades investigan posibles omisiones en la supervisión y la participación no autorizada de personal dentro del quirófano.
El Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y la AMCPER suspendieron provisionalmente a Víctor Manuel Rosales, aunque hasta ahora no se han pronunciado tras su detención.
El padre de la menor, Carlos Said Arellano, exigió sanciones ejemplares:
“Que paguen con cárcel por lo que le hicieron a mi niña”, declaró en entrevista con Mr. Doctor.
El caso de Paloma Nicole ha conmocionado a la sociedad mexicana, convirtiéndose en un símbolo de alerta sobre la ética médica en procedimientos estéticos en menores de edad y un llamado urgente a reforzar los protocolos de autorización y vigilancia en clínicas privadas.
mrh