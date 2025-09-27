Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole por cirugía estética que le causó la muerte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de Durango confirmó este sábado la detención de Paloma Yasmín Escobedo, madre de la adolescente Paloma Nicole, y del cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, padrastro de la menor, señalado por haber realizado la cirugía estética que provocó la muerte de la joven de 14 años.

El procedimiento, que incluía implantes mamarios y lipoescultura, se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre en la Clínica Santa María. La autorización fue firmada únicamente por la madre de la adolescente, sin el consentimiento del padre, Carlos Said Arellano, quien denunció el caso tras descubrir las cicatrices en el cuerpo de su hija durante el velorio.

De acuerdo con la investigación oficial, la menor falleció el 20 de septiembre, ocho días después de la cirugía, a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, complicaciones que estarían relacionadas con el procedimiento quirúrgico.

El primer certificado de defunción señalaba como causa “enfermedad”, lo que levantó sospechas de un posible encubrimiento y dio pie a la investigación penal.