Detienen a hombre por vender carne de perro en Oaxaca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se destapó un oscuro negocio en la ciudad de Oaxaca, donde se sacrificaban perros callejeros para ser vendidos como carne en carnicerías locales. El macabro hallazgo tuvo lugar en un predio de Lachigolo, donde la policía local, tras recibir una denuncia pública por parte de activistas y ciudadanos preocupados, logró desmantelar una red que operaba de forma clandestina, abasteciendo el mercado local con carne de perro.

El lugar, que parecía una instalación común a simple vista, se convirtió en un centro de sacrificio para los animales, quienes eran mantenidos en condiciones deplorables antes de ser procesados. Durante el operativo, se encontraron restos óseos de los animales y 65 perros fueron rescatados. Estos animales, desnutridos y encerrados en espacios estrechos, fueron trasladados a refugios para recibir atención veterinaria urgente.

El hombre detenido, identificado como originario de la Ciudad de México, arrendatario del inmueble, fue puesto a disposición de las autoridades. Según las primeras investigaciones, este rastro clandestino había operado durante meses, aprovechando el tráfico de perros callejeros para abastecer la demanda de carne en la zona metropolitana de Oaxaca.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca destacó que las condiciones del lugar eran alarmantes y que la intervención fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad civil y los activistas, quienes no dudaron en denunciar el crimen. Aunque se logró la detención del presunto responsable, la situación ha generado un fuerte debate sobre el trato que reciben los animales en ciertas comunidades del país, donde la venta de carne de perro sigue siendo un fenómeno clandestino.