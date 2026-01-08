Detienen a hombre por muerte de dos perritos en CDMX; llevaba puesta la piel de uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 por su presunta responsabilidad en la muerte de dos perros en la avenida Insurgentes Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó, a través de un reporte oficial, que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte detectaron por cámaras de videovigilancia a un sujeto que manipulaba el cuerpo sin vida de un perro en la esquina de la calle Fortuna y avenida Insurgentes Norte, en la colonia Magdalena de las Salinas.

Cubierto con la piel del animal

Al llegar al sitio, los elementos policiacos encontraron al hombre cubriéndose con la piel del perro, mientras que otro canino muerto se hallaba a pocos metros de distancia.

Los oficiales procedieron a detener al individuo, de 26 años de edad, a quien le informaron sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Actuó bajo efectos de sustancias, presumen

Aunque la autoridad no ha confirmado la causa de la agresión, versiones extraoficiales señalan que el hombre habría desollado a uno de los perros con la intención de ingerirlo, y que posiblemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente.