Detienen a hombre por muerte de dos perritos en CDMX; llevaba puesta la piel de uno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido la mañana de este jueves 8 de enero de 2026 por su presunta responsabilidad en la muerte de dos perros en la avenida Insurgentes Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó, a través de un reporte oficial, que monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte detectaron por cámaras de videovigilancia a un sujeto que manipulaba el cuerpo sin vida de un perro en la esquina de la calle Fortuna y avenida Insurgentes Norte, en la colonia Magdalena de las Salinas.
Al llegar al sitio, los elementos policiacos encontraron al hombre cubriéndose con la piel del perro, mientras que otro canino muerto se hallaba a pocos metros de distancia.
Los oficiales procedieron a detener al individuo, de 26 años de edad, a quien le informaron sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Aunque la autoridad no ha confirmado la causa de la agresión, versiones extraoficiales señalan que el hombre habría desollado a uno de los perros con la intención de ingerirlo, y que posiblemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente.
La zona debajo de los puentes de Insurgentes Norte es conocida por ser un refugio improvisado para personas en situación de calle. De forma recurrente, vecinos han reportado incidentes como incendios por fogatas, así como la presencia de cuerpos en estado de abandono.
En tanto, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al sitio para colaborar con el levantamiento de los animales sin vida y apoyar en las diligencias ministeriales.
SHA