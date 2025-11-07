Detienen a exrector de la UAEM por su presunta participación en la Estafa Maestra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue detenido este viernes en el municipio de Cuautla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su captura se registró pasadas las 15:00 horas, y fue trasladado inicialmente a la delegación de la FGR en Cuernavaca, para posteriormente ser llevado a oficinas centrales en la Ciudad de México.

Vera Jiménez, quien fue rector de la UAEM de 2012 a 2018, está vinculado al caso de la “Estafa Maestra”, específicamente por el presunto desvío de 239.3 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el programa Cruzada Contra el Hambre, en la administración de Enrique Peña Nieto.