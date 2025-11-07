Detienen a exrector de la UAEM por su presunta participación en la Estafa Maestra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue detenido este viernes en el municipio de Cuautla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, su captura se registró pasadas las 15:00 horas, y fue trasladado inicialmente a la delegación de la FGR en Cuernavaca, para posteriormente ser llevado a oficinas centrales en la Ciudad de México.
Vera Jiménez, quien fue rector de la UAEM de 2012 a 2018, está vinculado al caso de la “Estafa Maestra”, específicamente por el presunto desvío de 239.3 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el programa Cruzada Contra el Hambre, en la administración de Enrique Peña Nieto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en 2019 que aproximadamente el 85% de esos recursos fueron enviados a la empresa Evyena Servicios, la cual no pudo ser localizada durante las auditorías, lo que encendió las alertas de irregularidades.
En julio de 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la responsabilidad resarcitoria contra el exrector, previamente establecida por la ASF en enero de 2019.
Para evitar su detención, Vera Jiménez promovió diversos juicios de amparo entre 2019 y 2020. Uno de ellos —el 495/2020— le concedió una suspensión provisional ante actos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en el Reclusorio Norte.
Alejandro Vera también tuvo participación política como candidato de Nueva Alianza al gobierno de Morelos en 2018, aunque declinó a favor de Cuauhtémoc Blanco Bravo semanas antes de la elección. Posteriormente, fue nombrado director del Consejo de Ciencia y Tecnología de Morelos, cargo al que renunció en octubre de 2019.
Pese a su retiro del ámbito público, las investigaciones en su contra por el caso de la Estafa Maestra continuaron avanzando hasta concretar su aprehensión.