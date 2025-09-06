Detienen a empresarios y funcionarios por mercado ilícito de combustibles: Semar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidos empresarios y servidores públicos presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles.

Estas detenciones derivan de una investigación en curso relacionada con el aseguramiento de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado. Como resultado, se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión en contra de personas señaladas por su presunta participación en la red delictiva.

La Semar informó que estas acciones se realizan en concordancia con la política de cero tolerancia a la corrupción y en apego a los principios de legalidad que rigen a las instituciones federales. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y autoridades ministeriales.