Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, por su presunta participación en el delito de secuestro agravado ocurrido en 2020 en la alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con la información oficial difundida a través de su cuenta en la red social X, el sujeto es señalado como probable líder de la organización delictiva denominada “Los Estúpidos”, grupo que opera en el sur de la ciudad y que está vinculado a delitos como robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

La investigación refiere que en julio de 2020, un hombre, su esposa y sus dos hijas fueron interceptados mientras circulaban en un taxi por la colonia San Pablo Oztotepec, cuando otro vehículo, presuntamente conducido por Luis Alberto “N” y un cómplice, les cerró el paso. Los agresores descendieron con violencia al hombre del taxi y lo privaron de la libertad durante tres horas.

“El individuo ya había sido detenido anteriormente por un caso de homicidio, aunque enfrentaba el proceso en libertad por una modificación a la medida cautelar instruida por un juez federal”, precisó la Fiscalía.