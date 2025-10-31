Detienen a dueños de crematorio de mascotas en Chetumal; entregaban tierra en lugar de cenizas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, por su probable participación en delitos contra el medio ambiente, maltrato animal y fraude, tras operar un crematorio irregular de mascotas en Othón P. Blanco.
Según las investigaciones, Guillermo Alejandro “N” es señalado como el propietario del crematorio Casa Xibalbá, el cual ofrecía servicios de incineración de animales de compañía. Sin embargo, en lugar de cremar los cuerpos, los colocaba en bolsas de plástico y los abandonaba en predios baldíos cercanos al local. Las urnas que entregaba a los clientes contenían tierra en lugar de cenizas.
Por su parte, Briseidy “N” era la encargada de recibir pagos y organizar ceremonias simbólicas con flores, incienso y velas para despedir a las mascotas, generando aún más confianza entre los clientes.
Durante la inspección oficial se descubrió que el establecimiento no contaba con los permisos municipales necesarios, y que los hornos de cremación nunca fueron utilizados, pese a que los servicios se ofrecían con costos que iban de mil 500 a 2 mil 500 pesos, incluyendo certificados, urnas biodegradables, "biocenizas", recuerdos y entrega a domicilio.
Hasta el momento, la FGE ha recibido más de 80 denuncias formales, y en conjunto con la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, se han localizado 150 restos de animales en tres de los cuatro terrenos baldíos investigados en la colonia Barrio Bravo.
El caso fue revelado inicialmente en grupos de redes sociales de Chetumal, donde ciudadanos alertaron sobre las sospechas. Posteriormente, escaló a una denuncia formal y una investigación penal.
La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía que haya contratado los servicios del crematorio para que acuda a interponer su denuncia y así ampliar las investigaciones.
BCT