Detienen a Donovan ‘N’, segundo implicado en el asesinato de David Cohen

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Autoridades de la Ciudad de México lograron la captura de un segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre. Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez.

A través de redes sociales, el funcionario confirmó que el detenido fue identificado como Donovan “N”, y es señalado como uno de los presuntos responsables del ataque armado en el que perdió la vida Cohen, en hechos que aún se investigan.

La detención de Donovan “N” fue posible gracias a trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento, en coordinación con operadores de los Centros de Comando y Control (C2). El sospechoso ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

“Seguimos avanzando en las investigaciones con el firme propósito de que, en este y otros casos, no haya impunidad”, afirmó Vázquez.

Este nuevo arresto se suma a la captura realizada el lunes 13 de octubre, horas después del asesinato, cuando un joven identificado como Héctor “N”, de 18 años, fue detenido tras intentar huir en motocicleta en inmediaciones de la Ciudad Judicial.