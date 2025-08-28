Detienen a diputado por atropellar a dos jóvenes en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local del Congreso de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas Bernal, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras presuntamente atropellar a dos adolescentes que circulaban en motocicleta en calles de la alcaldía Azcapotzalco.

La detención se dio luego de que los familiares de las víctimas señalaran que el legislador, perteneciente a la bancada de Morena, conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual podría agravar su situación jurídica. Vargas Bernal fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se le practicaron pruebas de alcoholemia y rindió su declaración oficial.

Aún no se ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de los adolescentes afectados, aunque versiones preliminares apuntan a que fueron atendidos por servicios de emergencia en el lugar.