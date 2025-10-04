Detienen a cuatro exfuncionarios del Ayuntamiento de Durango por presunto desvío de recursos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro exfuncionarios del Ayuntamiento de Durango, pertenecientes a la administración municipal 2016-2019, fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción ejecutó cuatro órdenes de aprehensión en contra de:

Felipe de Jesús “N” , exdirector municipal de Administración y Finanzas

Carlos Eduardo “N” , exsubdirector administrativo y de Egresos

María Luisa “N” , exjefa del Departamento de Ejercicio Presupuestal

Beatriz “N”, exauxiliar contable

Según la investigación ministerial, los exservidores públicos eran responsables del manejo y administración de los recursos económicos del Ayuntamiento de Durango. Sin embargo, durante sus funciones autorizaron pagos a distintas empresas sin la documentación comprobatoria exigida por la ley, lo que derivó en la dispersión indebida de fondos públicos y, con ello, un presunto daño al erario municipal.

La Fiscalía Anticorrupción precisó que las órdenes de aprehensión fueron emitidas por un Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público Especializado, tras integrar los elementos de prueba necesarios, incluyendo dictámenes periciales y análisis de inteligencia financiera.

Luego de su detención, los cuatro exfuncionarios fueron trasladados al Centro de Reinserción Social número 1, donde quedaron a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La autoridad estatal reiteró su compromiso de combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos, subrayando que los hechos se investigan conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.

mrh