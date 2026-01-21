Detienen a conductor de Razer por dañar zona protegida del Nevado de Toluca

La acción fue posible gracias a la capacitación impartida el pasado 8 de enero a cuerpos de seguridad y personal jurídico, donde se detallaron los procedimientos para actuar ante estos delitos ambientales, especialmente en el contexto de vehículos tipo razer que operan en zonas restringidas.

Evaluación de daños y seguimiento legal

El día 19 de enero, inspectores de la Profepa acudieron al lugar en compañía de personal de la Policía Ministerial y la Conanp, con el objetivo de evaluar los posibles daños ambientales ocasionados por el paso del vehículo y fortalecer el expediente ante la FGR.

Según la Profepa, esta es la primera vez que se logra judicializar un caso de este tipo en el Estado de México, lo que representa un precedente clave para la protección de ecosistemas de alta montaña y el refuerzo de la legalidad en Áreas Naturales Protegidas.

La dependencia federal reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley sin excepción, así como con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para prevenir y sancionar actividades que atenten contra el patrimonio ambiental del país.

