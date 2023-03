Detienen a 4 dueños y administradores de hospitales por brote de Meningitis

El Fiscal Anticorrupción indicó que entre los presuntos responsables de permitir las irregularidades que presentaron los hospitales, destaca Guadalupe “N”, relacionada con dichas revisiones, omitiendo detalles obvios como el mal manejo de los medicamentos, incorrecta limpieza y el mal estado de quirófanos.

Por su parte Joaquín “N”, ex titular de la Coprised, es otro de los involucrados al no contar con título profesional y no satisfacer los requisitos legales de la dependencia que encabezaba.

Recordar que el 31 de octubre de 2022 cuando fallece el primer paciente, se pidió apoyo de médicos patólogos para realizar los estudios correspondientes a los tejidos de la persona y a raíz de los resultados, se hizo la primera orden de cateo, continuando los operativos que derivaron en los resultados y detenciones que se tienen al momento, expuso Díaz Rodríguez.

Finalmente, agregó Sonia Yadira de la Garza que se prevén más detenciones, ya que se cuenta con alerta roja y apoyo de migración, en espera de seguir trabajando en las indagatorias y atender al llamado de justicia de los ciudadanos y familiares de los afectados en estos lamentables casos.

