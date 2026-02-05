Detención de edil de Tequila debe seguir el debido proceso: Morena Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego "N", como parte de la Operación Enjambre, la dirigencia estatal de Morena en Jalisco emitió un comunicado en el que afirmó que será respetuosa de las investigaciones y del debido proceso.
A través de sus redes sociales oficiales, Morena Jalisco reiteró su compromiso con el Estado de Derecho y sostuvo que "nadie está por encima de la ley", subrayando que la legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables del movimiento.
El comunicado señala que confían en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de la persona detenida, incluido su derecho a la defensa.
Diego "N", alcalde electo por Morena, fue detenido junto con tres funcionarios de su administración, por presunta participación en una red de extorsión y corrupción en el municipio, según informaron autoridades federales. Las detenciones fueron parte de un operativo coordinado por la SSPC, Sedena, Semar, FGR y el CNI.
El Comité Estatal en Jalisco dejó claro que serán las instituciones y la ley las que determinen las responsabilidades, sin privilegios ni excepciones.