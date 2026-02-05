Detención de edil de Tequila debe seguir el debido proceso: Morena Jalisco

A través de sus redes sociales oficiales, Morena Jalisco reiteró su compromiso con el Estado de Derecho y sostuvo que "nadie está por encima de la ley", subrayando que la legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables del movimiento.

El comunicado señala que confían en que las autoridades competentes llevarán a cabo las investigaciones conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de la persona detenida, incluido su derecho a la defensa.