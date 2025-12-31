Detectan plagas cuarentenarias en árboles de Navidad importados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evitó en siete ocasiones el ingreso de plagas forestales al país, gracias al trabajo del Laboratorio de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal.

De acuerdo con información difundida a través de un comunicado oficial, los dictámenes taxonómicos se realizaron a partir de muestras recolectadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) durante inspecciones a contenedores de mercancías de importación en puertos, aeropuertos y aduanas.

En tres de las siete muestras analizadas se identificaron plagas de importancia cuarentenaria, entre ellas especies del género Sinoxylon, Heterobostrychus aequalis y Cylindrocopturus furnissi, consideradas de alto riesgo por el daño que pueden causar a la vegetación y los ecosistemas forestales.

Uriel M. Barrera Ruiz, jefe de Departamento de Apoyo Técnico a la Regulación Fitosanitaria Forestal, explicó que el laboratorio se encarga de identificar organismos detectados tanto en productos forestales importados como en muestras provenientes de bosques y plantaciones nacionales.

“En el caso de las muestras de procedencia internacional, la Profepa realiza la inspección y, si detecta evidencia de alguna plaga, colecta el organismo y lo envía al laboratorio para su identificación”, señaló.

Detalló que cada muestra se registra en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT) y, tras su análisis mediante claves taxonómicas, se emite un dictamen oficial que permite determinar el tratamiento correspondiente al embarque.

La muestra más reciente correspondió a un cargamento de árboles de Navidad. En el marco del “Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad, Temporada 2025”, se revisaron 493 mil 771 ejemplares.

En Nuevo Laredo, autoridades inmovilizaron un embarque de 785 árboles de Pseudotsuga menziesii, conocido como abeto de Douglas, luego de detectar larvas de Cylindrocopturus furnissi.

Al tratarse de una plaga de importancia cuarentenaria, se ordenó el retorno o la incineración total del cargamento, con el objetivo de eliminar el riesgo de ingreso y proteger los bosques del país.

BCT