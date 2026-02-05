Detectan en Colima al dragón azul, molusco venenoso de apariencia exótica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades del estado de Colima emitieron una alerta tras el hallazgo de un ejemplar de “dragón azul” en playas de Manzanillo, una especie marina poco común cuya picadura puede causar dolor intenso y reacciones alérgicas severas. La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) exhortó a la población y a los turistas a evitar el contacto con este molusco y extremar precauciones durante su visita a la zona costera.

La advertencia fue lanzada el pasado 3 de febrero de 2026, luego de detectarse la presencia de esta especie, también conocida como Glaucus atlanticus, en la franja playera del municipio. Como medida preventiva, se pidió a los visitantes no tocar ni acercarse a ejemplares avistados y, en caso de picadura, llamar de inmediato al 911 o acudir con personal de guardavidas o emergencias para recibir atención médica oportuna.

¿Qué hacer si ocurre una picadura?

El Dr. Julio Armas Castro, especialista consultado por las autoridades, recomienda no frotar ni rascar la zona afectada, enjuagarla con agua de mar o salada y evitar completamente el uso de agua dulce o remedios caseros como el vinagre. También sugiere aplicar una bolsa de hielo envuelta en tela para reducir la inflamación.

La picadura del dragón azul puede provocar dolor intenso, enrojecimiento, picazón, ampollas y reacciones cutáneas que, en algunos casos, pueden agravarse en personas sensibles.

Un molusco tan bello como peligroso

De acuerdo con National Geographic, el dragón azul es una babosa marina de apenas 3 a 4 centímetros de longitud, de color azul metálico con reflejos plateados que lo hacen parecer inofensivo. Sin embargo, sus seis extremidades ramificadas llamadas ceratas le permiten almacenar el veneno de sus presas, como la peligrosa carabela portuguesa, y usarlo como mecanismo de defensa.

A pesar de que esta especie habita mar abierto y evita zonas costeras, las corrientes marinas pueden arrastrarla hasta la orilla, como ocurrió en este caso.

Por su forma de desplazarse —flotando boca arriba gracias a una burbuja de aire que guarda en su estómago— y su llamativo aspecto, el dragón azul suele atraer la curiosidad de turistas, por lo que las autoridades insisten en no manipularlo bajo ninguna circunstancia, ya que su toxicidad supera incluso la de muchas medusas comunes.

