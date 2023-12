Detectan 11 distribuidores irregulares de medicamentos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó sobre 11 empresas distribuidoras de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria.

Se trata de Pharmadrug, Productos Farmacéuticos Rivera y Manuel Oñate Flores, en Guanajuato; Efarma Centro Médico, Educación Especial y Comercializadora de Fármacos Especializados, así como Farmacéutica Levyda, ambos en el Estado de México.

También Distribuidora Kalos, en Aguascalientes; Grupo Gadau, en Ciudad de México; Chase Farmacéutical Group, en Jalisco; Farmacia Los Arcos/Gloria Erika Morales Aviña, en Nayarit; Distribuidora de Medicamentos/Ethel Fonseca Ramírez, en Puebla, y Distribuidora Gamro, en Tabasco.

Cofepris detectó que, de estos once distribuidores irregulares, 10 contaban con aviso de funcionamiento registrado, pero al realizar las visitas de verificación se constató que las direcciones no son almacenes, sino casas habitación. En algunos casos, los domicilios indicados en el aviso de funcionamiento no existen.

Esta comisión exhorta a compradores de medicamentos y usuarios de insumos para la salud a evitar la adquisición de fármacos en los establecimientos señalados.

Asimismo, se recomienda verificar que los distribuidores cuenten con un responsable sanitario y con la documentación legal que garantice la seguridad y calidad de los productos, como aviso de funcionamiento y licencia sanitaria.

Cofepris mantiene vigilancia estricta en todo el territorio nacional para verificar que las empresas no infrinjan la regulación sanitaria vigente y, en un ejercicio de total transparencia, actualiza y publica de forma periódica la lista de distribuidores irregulares, que en la última actualización contempla a 139 establecimientos, que se pueden consultar en el siguiente apartado: Plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos.

