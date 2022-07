Destituyen a presidenta del DIF que agredió a otra mujer, en Tlaxcala

San Pablo del Monte, Tlaxcala (MiMorelia.com).- La presidenta honorífica del DIF de San Pablo del Monte, Tlaxcala, María del Rocío Epazote Guzmán, fue destituida de su cargo luego de agredir físicamente a una empleada de la administración municipal.

En un comunicado, el alcalde de ese municipio, Raúl Tomás Juárez, informó sobre la destitución de su esposa, desaprobó la agresión y la actitud que ésta tuvo con otra mujer.

"Al ser un tema de interés público, independientemente de lo que se trate y los motivos que llevó a ese lamentable acontecimiento en un espacio que no forma parte de la presidencia municipal, he tomado la decisión de realizar algunos cambios en el Sistema Municipal DIF, pues la atención a la población no debe desatenderse, por tal motivo, comunico que la C. María del Rocío Epazote Guzmán, no continuará como presidenta honorífica de esta instancia".