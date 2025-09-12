Destaca Murat reformas en seguridad y asegura: “Se acabó la puerta giratoria para delincuentes”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que las recientes reformas en materia de seguridad están marcando un parteaguas en la lucha contra la impunidad en México, al cerrar la llamada “puerta giratoria” que durante años permitió la liberación inmediata de delincuentes.

En entrevista exclusiva para MIMORELIA.COM, el legislador subrayó que se han impulsado más de cinco reformas en la materia, pero resaltó dos como fundamentales: la que fortalece a la Guardia Nacional y la que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.