Desgaste político, detrás del cambio de Adán Augusto en la bancada de Morena: analista

A decir del politólogo, la remoción de López Hernández representa un “duro golpe para el Grupo Tabasco”, uno de los bloques de mayor influencia dentro del morenismo y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Y también estos ‘golpes internos’ al Grupo Tabasco […] están moviendo el fichaje en el tablero para ver cómo se reacomodan rumbo a 2027”, expresó Godínez.

Otro factor que habría influido en la decisión fue el papel que desempeñó Adán Augusto como operador político durante la elección presidencial de 2024, particularmente en el sureste del país. Según Godínez, su capacidad para negociar con líderes tanto del oficialismo como de la oposición lo posicionó como un “afiliado con valor estratégico”, por su experiencia y cercanía con el lopezobradorismo.

“No es confrontativo, no es incendiario, sabe a dónde tiene que moverse en el tablero, sabe si tiene que hacer un ‘enroque’, si mueve un alfil, si mueve un caballo”, comentó el analista, quien comparó la labor política de López Hernández con una partida de ajedrez. Esta característica, afirma, le ha permitido tender puentes con diversos actores políticos.

Finalmente, de acuerdo con Godínez, y de cara a la discusión de la Reforma Electoral en el Congreso, se prevé que Adán Augusto tenga un rol activo en las negociaciones, no sólo con partidos de oposición, sino también con el PT y el PVEM, aliados de la 4T que han manifestado diferencias con algunas propuestas.

rmr