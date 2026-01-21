Desde Palacio Nacional, Sheinbaum encabeza entrega de viviendas en Morelia, Michoacán

Ciudad de México (MiMorelia.com).- A través de un enlace a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 48 viviendas a beneficiarias y beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Vamos a entregar viviendas todos los miércoles. Va muy apresurado el programa de Vivienda para el Bienestar. Todos los miércoles, además de los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. En esta ocasión es Michoacán”, detalló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.