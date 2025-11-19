Desde México a Brooklyn: así avanza el juicio contra ‘Brother Wang’

¿Qué es una acusación sustitutiva?

Una acusación sustitutiva (en inglés, superseding indictment) es una nueva acusación formal que sustituye o amplía una previa, con más pruebas o nuevos cargos. En este caso, Zhang ya había sido imputado en el Distrito Este de Nueva York, pero el nuevo documento judicial amplía los cargos por su presunto liderazgo en una operación global de narcotráfico y lavado.

El contexto del caso

Zhang fue arrestado en México y extraditado a Estados Unidos el pasado 28 de octubre. Es señalado por las autoridades como el cabecilla de una red transnacional que traficaba cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia EE.UU., y que lavaba millones de dólares mediante empresas fantasma y transferencias electrónicas.

La red que lideraba, según las autoridades, utilizaba coordinadores en México para recolectar dinero y coordinar el envío de drogas. Las ganancias se canalizaban a través de más de 170 cuentas bancarias y más de 150 empresas fachada.

Lo que sigue

Zhang permanece detenido sin derecho a fianza y se espera que el caso avance hacia juicio en los próximos meses. El gobierno de EE.UU. ha solicitado cadena perpetua como posible sentencia máxima en caso de ser declarado culpable.

