Desde México a Brooklyn: así avanza el juicio contra ‘Brother Wang’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang” o “GG”, compareció este martes ante el juez magistrado Clay H. Kaminsky en el juzgado federal de Brooklyn, Nueva York, donde fue acusado formalmente en una segunda acusación sustitutiva por cargos graves relacionados con el tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zhang enfrenta cargos por conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, así como por posesión y distribución de cocaína y metanfetamina. También se le acusa de múltiples delitos financieros relacionados con el blanqueo de capitales.
Una acusación sustitutiva (en inglés, superseding indictment) es una nueva acusación formal que sustituye o amplía una previa, con más pruebas o nuevos cargos. En este caso, Zhang ya había sido imputado en el Distrito Este de Nueva York, pero el nuevo documento judicial amplía los cargos por su presunto liderazgo en una operación global de narcotráfico y lavado.
Zhang fue arrestado en México y extraditado a Estados Unidos el pasado 28 de octubre. Es señalado por las autoridades como el cabecilla de una red transnacional que traficaba cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia EE.UU., y que lavaba millones de dólares mediante empresas fantasma y transferencias electrónicas.
La red que lideraba, según las autoridades, utilizaba coordinadores en México para recolectar dinero y coordinar el envío de drogas. Las ganancias se canalizaban a través de más de 170 cuentas bancarias y más de 150 empresas fachada.
Zhang permanece detenido sin derecho a fianza y se espera que el caso avance hacia juicio en los próximos meses. El gobierno de EE.UU. ha solicitado cadena perpetua como posible sentencia máxima en caso de ser declarado culpable.
