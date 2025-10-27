Desde la Secretaría de las Mujeres se combate las narrativas de odio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La derecha en nuestro país y en el mundo se ha encargado de construir una narrativa de odio hacia los grupos más vulnerables como las mujeres, valiéndose de herramientas digitales para sembrar una falsa idea que busca culpar a la población femenina de lo negativo que ocurre en la sociedad, afirmó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Advirtió que los discursos de ultraderecha han llevado al poder a gobiernos conservadores en algunas partes del mundo, tomando decisiones que implican retrocesos en los derechos de las personas más vulnerables, entre ellas, las mujeres.

Hernández Mora planteó que los discursos de odio pretenden infundir la idea de que el avance de los derechos de las mujeres es proporcional al detrimento de los derechos de los hombres, pero en realidad lo que se busca es construir igualdad de derechos y oportunidades entre ambos géneros.

“Nos toca explicar que cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que es tiempo de mujeres, no significa que no es tiempo de hombres; significa el reconocimiento a la desigualdad histórica que las mujeres hemos tenido en la historia, en la sociedad, en nuestros derechos, en el acceso a la justicia y, que en el fondo, ese es el sentido de nuestro proyecto: es lograr la igualdad, no sólo en la distribución de la riqueza, acceso a los servicios básicos, sino en la igualdad y justicia entre géneros”, resaltó.